ستيفاني عطالله لـ”صوت بيروت انترناشونال”: سعيدة بنجاح اول بطولة مطلقة لي بـ “حادث قلب”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - أبريل - 2021 7:08 مساءً

ستيفاني عطالله ممثلة لبنانية بدات تشق طريقها نحو النجومية, فهي قدمت عددا من الاعمال البارزة وآخرها كان بطولة مسلسل “حادث قلب” الذي انتهى عرضه منذ ايام وقد لاقى صدى طيبا عند المشاهين. كما تنشغل ستيفاني حاليا بتصوير عمل جديد في دبي فما هي تفاصيله تخبر ستيفاني صوت بيروت انترناشونال بها .” منذ سنة ونصف اتنقل بين لبنان والامارات اذ اسافر الى دبي وانفذ مشروعا ثم اعود الى بلدي وآخرها كان مشاركتي في مسلسل ” 350 غرام” بطولة عابد فهد وكارين رزق الله وسلوم حداد وغيرهم وهو سيعرض خلال شهر رمضان. كما صورت فيلما سينمائيا في مدينة ابو ظبي وعنوانه “Tuesday 12 وهو يتناول قصة ثلاثة مراهقات ويعتبر اول فيلم عربي يسلط الاضواء على تفاصيل هذه الفئة من البنات, واخيرا انا بصدد المشاركة في مسلسل “السنونو ” من بطولة الاستاذ ياسر العظمة وهو من النوع الكوميدي وهذه فرصة كبيرة لي. وهناك اعمال عربية مشتركة عدة انا بصدد الاتفاق عليها.

وعن ردة فعل الجمهور على مسلسل “حادث قلب الذي عرض على شاشة mtv تقول ستيفاني “الاصداء العامة جميلة جدا حول على هذا المسلسل رغم الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان والناس تسألني عن وجود جزء ثان منه ومن المفرح ان يكون اول عمل بطولة لي ناجح بهذا الشكل. وعن سر نجوميتها السريعة رغم عدم دخولها الوسط الفني منذ سنوات طويلة تؤكد “انا دخلت عالم الفن منذ فترة لكن الجمهور لا يشاهد كل الخطوات التي يمر بها الفنان في مسيرته الفنية وانا اسعى لتأسيس اسمي منذ سنوات عدة اذ عملت اثناء دراستي الجامعية وقدمت مجموعة من الاعمال وتعلمت كثيرا حتى وصلت الى ما انا عليه اليوم وما زلت بحاجة الى الكثير لترسيخ نجوميتي وسر النجاح هو المكافحة والعمل والاصرار وانا اتميز بهذه الامور وعندما اقوم بهذه الخطوات اصل الى ما اصبو اليه وبصراحة لا احب الشهرة فقط بل يهمني التمثيل لانني اعشق هذه المهنة علما ان لا شيء مضمون في هذه الحياة.

اما هل لا يزال حلم النجومية في الغناء يراودها “حتما لا يزال هذا الحلم في بالي علما ان الانسان لا يستطيع ان يركز على اكثر من مجال وحاليا كل طاقتي صوبتها نحو التمثيل , انما لا يوجد مخطط للموضوع وكل شيء في وقته جميل لست مستعجلة واحب الاعمال الاستعراضية التي تتضمن الغناء والرقص والتمثيل واتمنى ان تأتي مثل هذه الفرصة الصعبة التي تحتاج الى انتاج كبير سواء في السينما ام المسرح الذي اشتقت اليه.

واخيرا ما هي الاعمال الدرامية التي ستشاهدها في رمضان تقول ستيفاني صليبا “لا شك انني ساتابع “350 غرام” على قناة ابو ظبي ومسلسل “السنونو” لياسر العظمة وان شاء الله كل الزملاء يلقون النجاح باعمالهم التي ستعرض خلال الشهر الفضيل.