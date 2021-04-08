بعد “بـ100 وش”.. نيللي كريم وآسر ياسين معاً في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن السيناريست المصري تامر حبيب عن خوضه تجربة كتابة مسلسل إذاعي لأول مرة، والذي من المقرر عرضه عبر إحدى الإذاعات في شهر رمضان 2021.

ونشر تامر بوستر المسلسل عبر حسابه في موقع انستغرام وجمع بين الفنانين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين، وذلك بعد تعاونهما معاً في دراما رمضان الماضي في مسلسل “بـ100 وش”.

وعلق تامر حبيب على صورة البوستر قائلاً: “مسلسل (عشان الـBIG MILLION) هو أول مسلسل إذاعي من كتابتي وكان نفسي أعمل كده من زمان استنونا في رمضان 2021 على إذاعة إنرجي”

ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع نيللي كريم وآسر ياسين، حيث كان التعاون الأول من خلال مسلسل “بـ100 وش”، والذي تم عرضه رمضان الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.