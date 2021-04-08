زوجة جاستن بيبر تعتذر عن إساءة معاملة هذه الفتاة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تأثرت عارضة الززياء هايلي بالدوين (24 عاماً)، زوجة المغني العالمي جاستن بيبر بعد أن انتشر مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” الصيف الماضي يدين سوء سلوكها، اتهمت فيه فتاة تعمل نادلة بأنها “وقحة وغير مهذبة”، مما دفعها لتقديم اعتذار علني.

في الفيديو الشهير الذي حصد أكثر من 13 مليون مشاهدة، توضح المضيفة جوليا كارولان أنها قابلت هايلي عدة مرات أثناء عملها في مطعم.

وقالت كارولان: “في كل مرة لم تكن لطيفة. أريد أن أحبها لكن يمكن منحها 3.5 من 10 فقط”.

وردت هايلي برسالة في قسم التعليقات أسفل الفيديو: “آسفة إذا كنت قد جعلتك تشعرين بالسوء أو المرور بموقف سيء بسببي، لم أكن أنوي هذا”. وأضافت أنها تأمل في أن تتمكن يوماً ما من رؤية النادلة مرة أخرى حتى “تعتذر لها وجهاً لوجه”.

من جانبها قبلت كارولان الاعتذار واصفة هايلي بأنها “ملكة المسؤولية”.

ولم تكتف هايلي بالاعتذار العلني، لكن في حديثها إلى الدكتورة جيسيكا كليمونز في مقطع فيديو جديد شاركته عبر قناتها على يوتيوب، تحدثت عن مدى شعورها بالسوء تجاه هذا الموقف السابق، وتأذي الفتاة بسبب أسلوبها.

وتشرح قائلة: “لا يوجد عذر على الإطلاق لأن تكون وقحاً. من الغباء أنني جعلتها تشعر بهذا الشعور”، لكنها تضيف أنها مرت بوقت عصيب عندما ذهبت إلى هذا المطعم. وتوضح في هذا السياق أنها “وجدت صعوبة بالغة في التعامل مع الناس خلال تلك الفترة”، قائلة: “لن تعرفي أبداً ما يمر به أحدهم. أتذكر أنني مررت بأوقات في حياتي كنت حزينة جداً، ومكسورة القلب لدرجة أنه كان من الصعب عليّ التواصل مع الناس”. وتابعت: “أتمنى لو لم أتصرف معها بهذه الطريقة. أنا إنسانة ارتكبت خطأ وتصرفت بطريقة غير مناسبة لم أعتدها. أحاول فعل ما هو أفضل كل يوم. كما أنني منفتحة على الناس الذين يصححون أخطائي”.

وأبدت هايلي بالدوين تقبلها لآراء الآخرين حول تصرفاتها ومحاولة تصحيحها، على الرغم من أنها لا تفضل تلقي النصيحة عبر فيديو تيك توك، قائلةً: “لا أعتقد أنني يجب أن أسمع ذلك من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي”.