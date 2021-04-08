هكذا سخر أحمد حلمي من “كرشه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: سخر الفنان المصري أحمد حلمي من بطنه البارزة “كرشه” بخفة دمه المعهودة، وذلك عن طريق نشره صورة قديمة له من أيام الطفولة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام.

وظهر حلمي في الصورة وهو يرتدي مايوه وبطنه بارزة رغم ضعف جسمه، لكي يثبت أن “الكرش” يرافقه منذ نعومة أظافره، وعلق بشكل ساخر على الصورة، قائلاً :”صديقي اللي فضل مکمل معايا لحد دلوقتي ونفسي أخسره.. کرشي العزيز.. حل عني بقى نفسي أدخل القميص في البنطلون”.

وتفاعل متابعو حلمي على السوشيال ميديا مع هذه الصورة بشكل كبير، حيث أن الأغلبية أكدوا له أنهم يعانون من نفس هذه المشكلة التي تعتبر بالنسبة لهم ليس لها أي حلول، بينما نصحه البعض الآخر بممارسة تمارين البطن على أيدي متخصصين لكي يحصل على جسم رياضي وبطن مسطحة.

ومنذ أيام فاجأ النجم المصري أحمد حلمي الجمهور بمشاركة زوجته النجمة منى زكي، مقطع فيديو طريف عبر حسابه في تطبيق “تيك توك”، وذلك لأول مرة لهما معاً.

وكشف المقطع عن تقليد أحمد حلمي وزوجته لمشهد تمثيلي من فيلم “أمير البحار” الذي قام ببطولته النجم المصري محمد هنيدي، وعرض في السينما قبل 12 عاماً.

وقامت منى زكي في الفيلم بالدور الذي جسدته الفنانة أمينة، والتي كانت شقيقة محمد هنيدي في الفيلم، أما أحمد حلمي فجسد دور الفنان الكوميدي محمد محمود، الذي جسد شخصية “ممس” النشال.