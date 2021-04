المشاهد الأولى من فيلم أنجلينا جولي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تم إطلاق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم Those Who Wish Me Dead الذي تؤدي بطولته أنجلينا جولي.

وتظهر النجمة الأميركية في التريلر في الكثير من مشاهد الأكشن المشوقة والتي تدور في إطار الغموض وذلك بعد فترة غياب طويلة.

ومن المقرر عرض الفيلم في شهر مايو المقبل، في دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم وعبر منصات HBO.

وتدور أحداث الفيلم المأخوذ الفيلم عن رواية مايكل كوريتا وتحمل الاسم نفسه، حول قصة صبي في الـ14 من عمره يشهد جريمة قتل وحشية ويجد نفسه مطارداً من قبل قاتلين توأمين في برية مونتانا.

ويشارك في الفيلم إلى جانب أنجلينا جولي عدد كبير من النجوم من بينهم جون بيرنثال ونيكولاس هولت وتايلر بيري، وهو من إخراج تايلور شريدان.