أمل بوشوشة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وتشارك الصور مع متابعيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها “ليا” التي أكملت عامها الرابع، ورغم أن الفنانة لا تشارك صور ابنتها كثيراً على السوشيال ميديا، إلا أنها أحبت أن تعبر عن مشاعرها تجاه طفلتها الوحيدة من خلال كلمات وجهتها لها في هذه المناسبة، إذ شاركت أمل صورتين من أجواء الاحتفال، الذي طغى عليه الألوان الوردية مع وجود كيكة عيد ميلاد مزينة برسوم الكرتون المتحركة الشهيرة.

وأطلت أمل بوشوشة برفقة ابنتها بأزياء كاجوال، بينما لفتت ليا الأنظار بفستانها الأحمر الطفولي وجمالها الناعم، لتنهال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالشبه الكبير بينها وبين والدتها، بينما قال آخرون أن الطفلة تشبه والدها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة. وعلقت على المنشور قائلة: “كل عام وأنتِ كل شيء يا ابنتي.. ليا”.

يذكر أن الفنانة الجزائرية تزوجت من وليد عواضة عام 2015 في حفل زفاف أقيم في أحد الفنادق في العاصمة بيروت، في السابع من أبريل عام 2017، وحضره عدد من النجوم، منهم سيرين عبد النور، صباح جزائري.

أما على الصعيد الفني، فتنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسليها في رمضان المقبل، إذ تشارك في مسلسل “على صفيح ساخن” إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم باسم ياخور، ميلاد يوسف، عبدالمنعم عمايري، سلوم حداد، أما مسلسل “داون تاون” فهو من بطولة ستيفاني صليبا، سامر إسماعيل، سارة أبي كنعان، هبة نور، وفاء موصللي وغيرهم.