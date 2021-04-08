“أبوظبي للإعلام” تكرم ملحم زين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كرمت “أبوظبي للإعلام” الفنان اللبناني ملحم زين، كونه أحد شركاء النجاح في مسيرة المؤسسة.وعبر ملحم زين عن سعادته بهذا التكريم، ونشر صورةً تجمعه بالمدير العام بالإنابة لمؤسسة أبوظبي للإعلام عبدالرحيم البطيح، وعلق قائلاً: “تشرفت بتكريم أبوظبي للإعلام بشخص مديرها العام الأخ والصديق الأستاذ عبد الرحيم البطيح، كنا وما زلنا شركاء نجاح وسنبقى بإذن الله”.

وطرح الفنان اللبناني ملحم زين أغنيته الجديدة “عايش وحدي” وهي شارة المسلسل الدرامي “350 جرام” الذي يؤدي بطولته عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2021. والأغنية من كلمات غدي الرحباني وألحان وتوزيع أسامة الرحباني.

“350 جرام” من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله. ويشاركهم مجموعة من الممثلين منهم: خالد نجم وستيفاني عطاالله وغريس قبيلي ومصطفى سعد الدين وقاسم منصور.

وفي سياق آخر، انتهى ملحم زين من تسجيل أغنية عراقية جديدة بعنوان “تعال”، وهي من كلمات مهند العزاوي وألحان الفنان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس، ليضيفها إلى مجموعة أغانيه العراقية التي بدأها قبل سنوات عبر أغنية “كبد بد” وقدم بعدها عدداً من الأغاني الناجحة.