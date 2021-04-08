بالفيديو – علي يوسف يطلّق هند البلوشي بالـ”ثلاث” ورد فعلها يفاجئ الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فوجئ جمهور الفنانة الكويتية هند البلوشي برد فعلها الغريب بعدما أعلن الفنان العراقي علي يوسف طلاقها بـ “الثلاث” على الهواء. وتجاهلت البلوشي كلام يوسف، قائلةً في مقطع مصوّر نشرته عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماع: “حبيت اشكر كل جمهوري اللي ساعدني واللي واقف معاي وبحب اقول لكم اني الان رايحة ابدأ قصة نجاح أخرى ان شاء الله في مصر عندي اتفاقات وعندي مجموعة أعمال تليق فيكم وأوعدكم اني سأرجع هند اللي انتم عهدتوها ووايد أحبكم”. وأضافت: “هند ستبدأ من جديد من الصفر وأي شيء وأي شوائب دشت في حياتي تبقى شوائب”.

وكان علي يوسف قد قال: “إن كانت هند تعتقد أن هذا الزواج قائم فأقول على الملأ، فأنت يا هند جاسم البلوشي، طالق طالق طالق لو كان في صحة بكلام هند البلوشي”.

وكشف للمرّة الأولى عن علاقة عاطفية تجمعه بالبلوشي، لكنه أكّد عدم وصول هذه العلاقة إلى مرحلة الزواج… وأضاف: “حاولت أحتوي الموضوع بعدة طرق، وتواصلت مع الطرف الآخر، واتفقنا أن لا نتفق.. وما كنت أتوقع ياخذ الموضع أكبر من حجمه بهالطريقة”.

وأوضح علي يوسف سبب صمته سابقاً: “تواصلت معي عدة وسائل إعلام للحديث عن الأمر، لكن شنو أطلع أتكلم، شنو أطلع أقول.. أقول إنه هند طلعت ونشرت صور خاصة بعدم موافقتي”.