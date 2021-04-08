“زوج تحت الإقامة الجبرية”.. زياد برجي يطلق “متل اللعبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلق الفنان اللبناني زياد برجي “متل اللعبة” الأغنية الخاصة بشارة (تتر) مسلسل “زوج تحت الإقامة الجبرية” الكوميدي، من بطولته إلى جانب الفنانين نادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وأنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة الأطرش ونخبة من نجوم الكوميديا العربية الذين يحلّون ضيوف شرف على المسلسل ببصمات خاصة.

والأغنية من ألحان زياد برجي وكلمات الشاعر أحمد ماضي وتوزيع هادي شرارة.

وتتضمن أحداث العمل مواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها برجي الذي يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات، مع ما يعنيه ذلك من مواقف تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة، إذ يرصد المسلسل علاقة “زير نساء” لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلّبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما يجعل حياة زياد برجي أكثر صعوبة وتعقيداً.

ومن التعليقات الطريفة على الأغنية، تساءل الجمهور حول من يقصد برجي بـ”متل اللعبة” من زوجته في العمل “ماغي” و”جوري” من أداء الراسي ونور.

والعمل أنتجته بين بيروت وأبو ظبي شركتا “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”، وهو من كتابة زهير قنّوع وفؤاد يمّين، وإخراج نبيل لبّس.