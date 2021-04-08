منى زكي تكشف معاناتها من "اضطرابات نفسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية منى زكي إنها عانت من "اضطرابات نفسية"، تمثلت في نوبات الخوف والقلق المفرط، وهو ما استدعى خضوعها للعلاج.

ويقول موقع "مايو كلينك الطبي" إن "القلق المَرَضي، هو قلق زائد من كونكَ أو قد تصبح مريضًا حالته خطيرة، وربما لا يكون لديك أيُّ أعراضٍ جسدية، واضطراب القلق المرضي هو حالة طويلة الأجل والتي يمكن أن تتبدل في شدَّتها، وقد تزيد مع التقدم في السن أو في أوقات الإجهاد، ولكن يمكن أن يساعد تقديم الاستشارة (المُعالَجَة النَّفْسِيَّة) وأحيانًا الدواء في تخفيف قلقكَ".

وأضافت منى زكي خلال مؤتمر صحفي لأبطال مسلسل "لعبة نيوتن"، أن ابتعادها عن الدراما منذ مسلسل "أفراح القبة" كان بسبب حملها، ورغبتها في البقاء بجوار طفلها لرعايته.

مسلسل "لعبة نيوتن" المقرر عرضه في رمضان، بطولة منى زكي ومحمد ممدوح، ويتناول قصة المهندسة الزراعية "هنا" التي تتزوج "حازم"، ومحاولاتهما العديدة للإنجاب التي تتكلل أخيراً بالنجاح، ويتوجب على الزوجين بعدها اتخاذ قرار حاسم بخصوص مستقبل طفلهما القادم، فيقرران أن تنجب الطفل في أمريكا.

وبعد سفر "هنا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتكشف أسرار غامضة حول زوجها، بدءاً من خيانته لها ووصولاً إلى تورطه في أنشطة تجارية مشبوهة وجريمة قتل.