قائمة أجور أبطال مسلسلات رمضان 2021.. محمد رمضان الأغلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تناقلت تقارير صحفية مصرية ما سمته "القائمة الكاملة لأجور الممثلين والممثلات في سباق دراما رمضان 2021"، دون أن تشير لمصدر المعلومات.

وقال موقع صحيفة "الموجز" المصرية، إن الميزانية الإجمالية لمسلسلات رمضان 2021، وصلت إلى قرابة مليار جنيه مصري، سواء التي ستذاع على القنوات الفضائية والمحلية في مصر،أو الفضائيات العربية.



وكشفت التقارير تصدر الفنان المصري، محمد رمضان، قائمة أجور مسلسلات رمضان 2021، بـ45 مليون جنيه نظير بطولته في مسلسل "موسى"، وفي أحداث المسلسل، ينتقم محمد رمضان، المشهور بين جمهوره بلقب "نمبر وان"، لدم شقيقه، فيصبح من مطاريد الجبل، ويلاحقه الجنود البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية.





وأوضحت أن المركز الثاني بقائمة أعلى أجور رمضان 2021، جاء من نصيب الفنان المصري أحمد السقا، عن بطولته في مسلسل "نسل الأغراب" بأجر 33 مليون جنيه، بينما جاء الفنان المصري أمير كرارة، الذي يشارك بطولة العمل في المركز الثالث بـ28 مليون جنيه.

وجاء الفنان المصري يحيى الفخراني، في المركز الرابع بأجر 22 مليون جنيه، عن بطولته في مسلسل "نجيب زاهي زكش"، الذي يشهد عودته لدراما رمضان بعد غياب سنوات، أما المركز الخامس فهو من نصيب الفنان المصري كريم عبد العزيز، عن بطولته الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بأجر يبلغ 20 مليون جنيه.

وتقاسم المركز السادس الفنان المصري أحمد مكي عن دوره في "الاختيار 2"، والفنان المصري محمد عادل إمام، عن بطولته لمسلسل "النمر" بأجر بلغ 17 مليون جنيه لكل منها، كما تقاسم أحمد عز، ويوسف الشريف المركز السابع في القائمة بأجر 15 مليون جنيه، عن دورهما في مسلسلي "هجمة مرتدة"، و"كوفيد 25"، وجاء الفنان المصري ياسر جلال، في المركز الثامن بأجر 14 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل "ضل راجل".

أجور الفنانات

قال التقرير إن الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، تصدرت قائمة أعلى أجور الفنانات المشاركات في دراما رمضان 2021، بأجر 20 مليون جنيه عن مسلسل "اللي مالوش كبير"، وجاءت الفنانة المصرية نيللي كريم، في المركز الثاني بأجر 18 مليون جنيه عن دورها في مسلسل "ضد الكسر"، وجاء المركز الثالث من نصيب الفنانة المصرية منى زكي، عن بطولتها مسلسل "لعبة نيوتن".

فيما احتلت المركز الرابع الفنانة ريهام حجاج، بـ12 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل "كل ما نفترق"، لتتفوق على الفنانة يسرا، التي نالت أجر 11 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل "حرب أهلية" ليكون نصيبها المركز الخامس.

أما المركز السادس فجاء من نصيب الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عن بطولتها مسلسل "لحم غزال"، لتعقبها الفنانة، دنيا سمير غانم، عن بطولتها مسلسل "عالم موازي"، وكان المركز السابع والأخير في قائمة أعلى النجمات أجرا في رمضان 2021 من نصيب الفنانة المصرية، دينا الشربيني، عن بطولتها مسلسل "قصر النيل".



