وفاة المصري عبدالحميد أبوالمجد مخرج "يوميات ونيس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، برحيل المخرج عبدالحميد أبوالمجد، مخرج مسلسل "يوميات ونيس".

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر الوفاة، قائلاً: "الصديق العزيز عبدالحميد أبوالمجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال".

عبدالحميد أبوالمجد من مواليد محافظة السويس وعمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال من بينها: "الهودج"، "قلب ميت"، "عايش في الغيبوبة"، "العيال اتجننت"، "حلم الجنوبي"، "جائزة نوفل"، "يوميات ونيس وأحفاده"، وغيرها من الأعمال.

وكانت آخر أعمال عبدالحميد أبوالمجد مسلسل "برّه الدنيا"، الذي عرض عام 2010، وهو من بطولة شريف منير، حنان مطاوع، محمد الشقنقيري.