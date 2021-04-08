مفاجأة.. توم هانكس خطف أهم أدواره من روبرت دي نيرو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الأمريكية إليزابيث بيركنز، بطلة فيلم "Big- بيج"، أن الممثل المخضرم روبرت دي نيرو كان الخيار الأول لبطولة الفيلم.

وقالت إليزابيث بيركنز، إن النجم توم هانكس تمكن من اختطاف الدور من دي نيرو، ليصبح البطل الرئيسي في الفيلم الذي صنع شهرته.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، كشفت "بيركنز" تفاصيل تغيير الأبطال في اللحظة الأخيرة، خلال لقاء حواري مع المذيع أندي كوهين في برنامج Watch What Happens Live.

وذكرت "بيركنز"، أنه كان من المفترض أن يلعب روبرت دي نيرو دور البطل "جوش" في فيلم "بيج"، إلا أن النجم اعتذر في آخر لحظة عن تقديم الدور بسبب ازدحام جدول أعماله.





وأضافت: "قرر صناع العمل الذهاب للنجم توم هانكس، الذي انتهى به المطاف لتقديم الدور بشكل مختلف تمامًا عما ظننت".

وتحدثت "بيركنز" عن تجربة أدائها بجوار الممثل روبرت دي نيرو، بقولها: "كان الفيلم مختلف تمامًا، إذ كان أداء دي نيرو أكثر سوداوية، وأقرب إلى فيلم رعب منه إلى فيلم كوميدي".





وتابعت: "جلب توم هانكس للفيلم خفة أكثر وأداء كوميدي غير متوقع غير الفيلم تمامًا، وأكسبه شعبية واضحة".

فيلم "بيج"، بطولة توم هانكس، ويتناول قصة مراهق يتمنى في أحد الليالي أن يصبح كبيرًا؛ ليجد نفسه في اليوم التالي في جسد رجل بالغ بشكل غامض.



