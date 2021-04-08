شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد الحميد أبو المجد المخرج المنفذ للجزء السادس من "يوميات ونيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل، منذ قليل، عن عالمنا المخرج عبد الحميد أبو المجد الذى شارك فى العديد من الأعمال، وأعلن الفنان شريف إدريس على صفحته على "فيس بوك" وفاته قائلا "الصديق العزيز عبد الحميد أبو المجد فى ذمة الله، مع السلامة يا خال".



تغريدة الفنان شريف ادريس

المخرج عبد الحميد أبو المجد من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج فى عدد من الأعمال، منها "الهودج"، "قلب ميت"، "عايش فى الغيبوبة"، "العيال اتجننت"، "حلم الجنوبى"، "جائزة نوفل"، "يوميات ونيس وأحفاده" الذى عمل به كمخرج منفذ، وغيرها من الأعمال.