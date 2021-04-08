شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "حرب أهلية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "حرب أهلية" عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وإنستجرام، البوسترات الدعائية للعمل المقررعرضه حصرياً على قناة cbc في شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل من أبطال العمل بوستر بمفرده، وذلك بعد طرح البوسترالرسمي الذى تصدره بطلى المسلسل يسرا وباسل خياط.



يسرا وباسل خياط

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



يسرا

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



باسل خياط يذكرأن يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.



اروى جودة



جميلة عوض



سينتيا خليفة



مايان السيد