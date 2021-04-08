شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور عدد من المشاهد الخارجية لـ"النمر" فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد إمام، اليوم الخميس، عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسله الجديد "النمر"، المقرر عرضه حصرياً على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل، حيث تكثف مخرجة العمل شيرين عادل عدد ساعات التصوير للانتهاء من آخر المشاهد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وكشف النجم محمد إمام أمس، عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه، بطرح جزء من أغنية تتر مسلسله الجديد "النمر"، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو مجمع من تصوير المسلسل، صحبها بتعليق: "مفاجأة بسيطة.. جزء من أغنية تتر مسلسل النمر، أجمد مافيكم.. رمضان 2021 إن شاء الله.. جدع اللى هيطلع حى".

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

يشار إلى أن محمد إمام شارك العام الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.