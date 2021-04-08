شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر لكل بطل من أبطال مسلسل "ضد الكسر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل "ضد الكسر" عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك وإنستجرام، البوسترات الدعائية للعمل المقررعرضه حصرياً على قناة cbc في شهر رمضان المقبل، حيث تصدر كل بطل من أبطال العمل بوستراً بمفردة، وذلك بعد طرح البوستر الأول الذى تصدرته بطلة المسلسل نيللى كريم.



نيللى كريم

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.



محمد فراج

وفى سياق متصل انتهت النجمة كارول سماحة من تسجيل أغنية تتر المسلسل، والأغنية بعنوان "اللى خان"، وهى من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ومن المقرر طرحها بالتزامن مع عرض أولى حلقات العمل الأسبوع المقبل.



لقاء الخميسى

يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، لؤى عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.