شكرا لقرائتكم خبر عن قناة dmc تعلن عن عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع ON فى رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة dmc عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى على شاشتها في شهر رمضان المقبل، حيث طرحت القناة البرومو الأول للعمل الذى يعرض بالتزامن على قناة ON أيضاً في شهر رمضان.

.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.



نجيب زاهى زركش

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.