شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع 8 حالات طلاق فى الوسط الفنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين حين وآخر، يشهد الوسط الفنى حالات طلاق أو زواج، تتصدر المشهد ومواقع التواصل الاجتماعى، وبعد إعلان الإعلامية أسما شريف منير، ابنة النجم شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى بعد زواج دام عامين ونصف، عاد إلى أذهان جمهور الفن، أسرع حالات الطلاق فى الوسط الفنى.



أسرع 8 حالات طلاق فى الوسط الفنى



أسما شريف ومحمود حجازى

أسما شريف والفنان محمود حجازى

انفصلا بعد زواج دام عامين ونصف دون، أن يصرح أى طرف منهما عن السبب.



رشدى أباظة وصباح

رشدى أباظة وصباح

انفصلا بعد يوم واحد فقط بسبب تردد الشائعات حول أن الشحرورة أخذته من زوجته الأولى سامية جمال.



نورا وحاتم ذو الفقار

نورا وحاتم ذو الفقار

لم يستمر زواجهما إلا 5 أشهر فقط وتم الطلاق بشكل رسمى.



مي سليم ووليد فواز

مى سليم ووليد فواز

من أسرع حالات الطلاق التى وقعت فى عام 2018 حيث تزوجا فى 20 يونيو وانفصلا بعد 25 يوما فقط.



ناهد السباعى

ناهد السباعى

تم عقد قرانها وقبل إقامة حفل الزفاف بساعتين فقط خرجت لتعلن انفصالها وإلغاء حفل الزفاف.



ياسمين كساب

ياسمين كساب

تزوجت من جراح روسى الجنسية أشهر إسلامه ليتزوج منها لكن لم يستمر هذا الزواج لأكثر من 3 أشهر.



إيناس النجار

إيناس النجار

تزوجت من رجل أعمال يدعى محمد محفوظ لكن هذا الزواج لم يستمر سوى شهر واحد فقط وكان السبب تدخل زوجها فى عملها ورغبته فى تركها للتمثيل.



هنا شيحا وأحمد فلوكس

هنا شيحة وأحمد فلوكس

انفصلا بعد زواج استمر لمدة 9 أشهر فقط وقالت إن السبب هو اختلاف فى وجهات النظر.