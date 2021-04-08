شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى فى صورة أمام مزار فرعونى: "كل اللى عملوا ده والتاريخ طفل بيحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم خالد النبوي، على مشاركة جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بصور من أمام مزارات الحضارة الفرعونية والمشاركة في الأعمال الوطنية التي تروج للآثار المصرية القديمة وتعريف العالم بالحضارة القديمة لمصر، ونشر خالد النبوي صورة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" وفى الخلفية أحد المعابد التاريخية وعلق قائلا: ""كل اللي عملوا ده و التاريخ طفل..بيحبي".



خالد النبوي على تويتر

وكان الفنان خالد النبوى، قد أعرب عن سعادته بالمشاركة فى حفل نقل موكب المومياوات الملكية، مؤكدا فخره بهذا الحدث المصرى الكبير وفخره بالكلام عن مصر فى أى وقت وكل مكان، مقدما الشكر لكل الجماهير ومتابعيه عبر حساباته على السوشيال ميديا على محبتهم له.



خالد النبوى

ونشر خالد النبوى ، صورة له من أمام الهرم المدرج، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "فخور إنى أتكلم عن بلدى فى كل وقت وكل مكان، وفخور بهذا الحدث المصرى الكبير، شكراً لمحبتكم الغالية اللى طالعة من قلوبكم وشايفها فى كلامكم".

وشارك عدد من الفنانين المصريين، على رأسهم الفنان محمد منير، حسين فهمى، يسرا، نيللى كريم، أحمد عز، أحمد حلمى، كريم عبد العزيز، أحمد السقا ومنى زكى، ومن غير المصريين، التونسية هند صبرى، فى حفل انطلاق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،