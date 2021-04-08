شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يقضى إجازة فى ميامى برفقة أصدقائه المقربين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمي رامي مالك البالغ من العمر 39 عامًا والحائز على جائزة الأوسكار وهو يستمتع بأشعة الشمس في ميامي بيتش برفقة حبيبته لوسي، البالغة من العمر27 عامًا، وعدد من أصدقائهم المقربين.



رامي مالك برفقة اصدقائة في ميامي



رامي مالك برفقة اصدقائة في ميامي



رامي مالك برفقة اصدقائة في ميامي







رامي مالك برفقة اصدقائة في ميامي

وحسب الديلي ميل الممثل الموهوب كان يستمتع بيوم تحت أشعة الشمس حيث كان يرتدي سروال السباحة ونظارة شمسية بنية اللون، وشوهد رامي هو وأصدقائه وهم يستمتعون بضحكاتهم أثناء تواجدهم في مدينة الحفلات

وكان قد كشف رامى مالك، تفاصيل عن حياته المهنية، وذلك خلال حواره مع مجلة British GQ، حيث أكد أنه كان عازمًا على تحقيق رغبة والديه فى أن يصبح محامياً، موضحا أنه لم يكن لديه أي اهتمام بالتمثيل، إلى أن أقنعه مدربه أن أسلوبه فى المناقشة دراميًا للغاية وجعله يؤدى دور فى مسرحية، وقال "شعرت أن لدى فكرة عن كيفية توجيه كل الطاقة الإبداعية التى كانت بداخلى للتمثيل".

وأشار مالك أنه ذهب وقتها إلى هوليوود برفقة زميل له كان قد دخل مجال التمثيل من قبل وقال: "كانت تلك أول مرة أذهب فيها هوليوود.. لم يكن لدى أى فكرة عن وجود كل هذا الكيان الكبير".