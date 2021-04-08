شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ليدي جاجا بفستان زفاف مذهل في كواليس تصوير فيلم House Of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا في فستان زفاف أبيض مذهل، وذلك اثناء تصوير فيلم سيرة ذاتية House Of Gucci في روما ، إيطاليا ، وبدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا مذهلة عندما تحولت إلى شخصية "الأرملة السوداء" باتريزيا ريجياني وهي تصور حفل زفافها على ماوريتسيو جوتشي، الذي يؤدي دوره آدم درايفر.



ليدي جاجا في تصوير House Of Gucci



ليدي جاجا في تصوير House Of Gucci



ليدي جاجا في تصوير House Of Gucci

وتوثق دراما السيرة الذاتية لريدلي سكوت زواج ريجياني وطلاقها والمؤامرة اللاحقة لقتل زوجها السابق.



ليدي جاجا في تصوير House Of Gucci



ليدي جاجا في تصوير House Of Gucci



ليدي جاجا في تصوير House Of Gucci

وانضمت مؤخرا الممثلة سلمى حايك إلى فريق عمل فيلم "House of Gucci"، للمخرج ريدلي سكوت الذي يقوم ببطولته ليدي جاجا وآدم درايفر، وسيكون العمل من إنتاج شركة MGM، وفق للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".

ستلعب سلمى حايك في "House of Gucci" دور Pina Auriemma، صديقة Reggiani، ساحرة، حُكم عليها بالسجن لمدة 25 عامًا في أعقاب محاكمة Maurizio Gucci في جريمة القتل في عام 1998 بزعم تنظيم عملية القتل مقابل رقم كبير من المال.

ومن المقرر أن يطرح فيلم "House of Gucci" بـ دور العرض في 24 نوفمبر من العام الجارى 2021، في الولايات المتحدة عبر الولايات المتحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".