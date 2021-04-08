شكرا لقرائتكم خبر عن فوربس: 20 مصريا يتصدرون قائمة نجوم الموسيقى العرب 2020.. الهضبة الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة مشاهير نجوم الموسيقى العرب، التى تضم 50 مطرباً من 11 جنسية عربية، يعدون الأكثر استماعاً فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعى لعام 2020.

وسيطر نجوم الغناء بمصر على القائمة بعدد 20 نجما ونجمة، يمثلون الأكثر استماعا بالمنصات الموسيقية المختلفة، يليها لبنان بواقع 12 فناناً، و3 من الجزائر، و3 مغاربة، وفنانين لكل من العراق والسعودية والأردن وفلسطين وتونس.

فيما تصدر النجم عمرو دياب قائمة الأكثر استماعا في 2020 على جميع التطبيقات الموسيقية المختلفة، وحل أحدث أعماله ألبوم "سهران" للعام الماضي، في المرتبة الأولى ضمن أكثر الألبومات-التي صدرت في عام 2020- استماعاً، حيث استُمع إليه أكثر من 68 مليون مرة عام 2020، متجاوزًا أعمال فنانين عالميين مثل (The Weeknd) و(Dua Lipa).

ولدى عمرو دياب أكثر من 4.9 مليون مشترك، ونحو 1.4 مليار مشاهدة في يوتيوب، حتى 25 مارس 2021. كما لديه أكثر من 43 مليون متابع في فيس بوك وتويتر وإنستجرام حتى نهاية عام 2020.

فيما حل النجم تامر حسني في المركز 4 ضمن أكثر المطربين استماعًا في 2020، ولديه أكثر من 40 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، وأكثر من 6.6 مليون مشترك على يوتيوب، محققًا 2.1 مليار مشاهدة، وتابعه أكثر من 40 مليون شخص في فيس بوك وتويتر وإنستجرام حتى نهاية 2020.

وشارك بالقائمة أيضا إلى جانب عمرو دياب وتامر حسني، محمد حماقي وأنغام وشيرين عبد الوهاب، فريق كاريوكي، فرقة الصواريخ للمهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، محمود العسيلي، مروان موسي، محمد منير، محمد رمضان، مصطفي حجاج، عمر كمال، رامي جمال، رامي صبري، شارموفرز، تامر عاشور، ويجز، أبيوسف.