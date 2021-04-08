خاص| أول تعليق لوليد منصورعلى حذف أغنية روبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المنتج وليد منصور انتهاء الأزمة التي تسببت في إيقاف عرض أغنية الفنانة روبي "أنا لو زعلانة" من قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والذي تم بناء على طلب مخرج الكليب مصطفى عامر.

وليد منصور في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، علق على ما حدث قائلا: "كان هناك خلافا مع المخرج مصطفى عامر، ولم يقم بإرسال التنازل الخاص به عن العمل إلى الشركة، وتم حل الموضوع والتصالح، وجاري حاليا الإتفاق على إعادة طرح الكليب"

وظهرت عبارة: "الفيديو غير متاح، بسبب مطالبة بحقوق النشر والطبع من المخرج مصطفى عامر".

وكانت روبي قد طرحت الأغنية الشهر الماضي، وحققت نجاحا، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج وليد منصور، والكليب من إخراج مصطفى عامر.