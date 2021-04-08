ويجز وشاكوش في قوائم الأكثر استماعا.. تعرف على ترتيبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حل مغني الراب ويجز في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر المطربين العرب الأكثر استماعا على تطبيق "Deezer" ، فيما جاء مطرب المهرجانات حسن شاكوش في المركز الثالث، متقدما على الفنان تامر حسني الذي حصد المركز الرابع.

ويجز جاء في القائمة التي أعلنتها "فوربس الشرق الأوسط" ، ثاني أكثر الفنانين العرب استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى (Deezer)، و في المركز الثامن ضمن أكثر المطربين العرب استماعاً في أنغامي، ولديه نحو 1.5 مليون مشترك في يوتيوب، وأكثر من 202 مليون مشاهدة.

وحلّ مطرب المهرجانات حسن شاكوش في المرتبة الثالثة بين أكثر المطربين العرب استماعًا في منصة أنغامي خلال عام 2020، وجاء ضمن أكثر 50 مطرباً استماعًا في منصة (Deezer) خلال العام الماضي، وكانت أغنيته الشهيرة “بنت الجيران” الأغنية العربية الأكثر استماعًا في أنغامي، وثاني أكثر الأغاني استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة (Deezer) العام الماضي، ولديه حوالي 1.5 مليار مشاهدة في يوتيوب.

ووصل الفنان تامر حسني إلى المركز الرابع بين أكثر المطربين العرب استماعاً في أنغامي، وجاء أيضًا في المرتبة الرابعة ضمن أكثر المطربين العرب استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (Deezer).

ولدى تامر أكثر من 6.6 مليون مشترك في يوتيوب، وأكثر من 2.1 مليار مشاهدة، وتابعه أكثر من 40 مليون شخص في فيسبوك وتويتر وإنستجرام حتى نهاية العام الماضي.

وكشفت القائمة عن تربع الفنان عمرو دياب على المقدمة، إذ يعد المطرب العربي الأكثر استماعًا في منصة أنغامي، وتطبيق "Deezer" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (Deezer).

ووصل ألبوم “سهران” الذي طرحه عمرو العام الماضي، إلى المرتبة الأولى ضمن أكثر الألبومات التي صدرت في عام 2020 استماعاً في أنغامي، إذ استمع إليه أكثر من 68 مليون مرة عام 2020، متجاوزًا أعمال فنانين عالميين مثل (The Weeknd) و(Dua Lipa).

عمرو دياب يملك أكثر من 4.9 مليون مشترك، وحوالي 1.4 مليار مشاهدة في يوتيوب، حتى 25 مارس 2021. كما أن لديه أكثر من 43 مليون متابع في فيسبوك وتويتر وإنستجرام حتى نهاية عام 2020.

وضمت القائمة 50 مطرباً وفرقة موسيقية، وهم الأكثر استماعاً ونشاطاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي، والأقوى في صناعة الموسيقى العربية لعام 2020.