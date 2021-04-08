حقيقة زواج أصالة للمرة الثالثة.. مصدر يوضح لـ"الخليج 365"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استعداد الفنانة السورية أصالة نصري للزواج للمرة الثالثة.

وبالرغم من كثرة الأخبار المنتشرة، حول موافقتها على الزواج من برلماني مصري، لم تحاول النجمة السورية نفي أو تأكيد خبر اعتزامها الدخول في تجربة حياتية جديدة.

وعلمت ”الخليج 365” من مصدر مقرب من أسرة الفنانة أصالة نصري، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء، وأن الفنانة السورية مازالت تعاني من أثار تجربة انفصالها عن المخرج طارق العريان، وسترد على هذه الشائعات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن أصالة كانت اعتذرت عبر حسابها على مواقع التواصل، للمطربة المصرية أنغام على الهجوم الذى شنته عليها من قبل بسبب زواج أنغام من رجل متزوج.

وكتبت النجمة أصالة: "بدون مقدمات بدى قدم اعتذار للغالية الصديقة دائما أنغام عن ما صدر منى، وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبدالرّحمن على اللى صار".

وردت أنغام على صديقتها أصالة قائلة: "كلنا بنغلط يا أصالة، ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف".