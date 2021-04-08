شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي روز ابنة جونى ديب تعلق على خسارة والدها قضاياه الأخيرة .. لا أحد مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الممثلة ليلى روز نجلة النجم العالمى جونى ديب للمرة الأولى على رفض القضاء البريطاني منح والدها، الحق فى الاستئناف بعد خسارته دعوى ضد صحيفة "ذا صن"، التى وصفته بأنه زوج عنيف في حق طليقته أمبير هيرد، بداية الأسبوع الجارى.

وقالت في تصريحات لـ Entertainment Tonight تعليقاً على ما يحدث مع والدها : "لا يمكنك أن تكون مثاليًا طوال الوقت، لا أحد مثالي، أعتقد أن هذه مجرد حقيقة من حقائق الحياة الذى علينا أن نعترف بها".

وحول إمكانية العمل مع والدها الفترة المقبلة قالت " الشيء المثير للاهتمام بالنسبة لي هو الشخصية التى قد ألعبها خلال عملى معه، بالإضافة إلى موضوع العمل نفسه بصفة عامة، فلن أفرح بالعمل مع والدى لغرض العمل معاً فقط".

وجاءت تعليقات ليلي روز بعد محاكمة جوني ديب الأخيرة ، والتي حكم فيها بأن الممثل اعتدى على زوجته السابقة أمبر هيرد ، 34 عامًا ، في 12 من 14 حادثًا مزعومًا للعنف المنزلى.



جونى ديب وابنته

وكان القضاء البريطاني رفض منح جونى ديب، حق الإستئناف بعد خسارته دعوى ضد صحيفة "ذا صن"، التى وصفته بأنه زوج عنيف في حق طليقته أمبير هيرد.

وكانت الصحيفة البريطانية نشرت في أبريل 2018، استنادا لأقوال الممثلة أمبر هيرد، فى مقال تحدثت فيه عن تعنيف الممثل لزوجته السابقة 14 مرة، وهي اتهامات ينكرها جوني ديب.