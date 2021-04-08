كيم كارداشيان تنضم لنادي المليارديرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضمت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان لنادي المليارديرات لأول مرة، وذلك وفقا لتقرير أعدته مجلة فوربس لأثرياء العالم.

وبحسب المجلة قدرت ثروة "كيم" بمليار دولار، ارتفاعا عن شهر أكتوبر الماضي، فقد قدرت ثروتها آنذاك بـ 780 مليون دولار.

وبعد دخولها عالم المليارديرات لحقت "كيم" بزوجها كاني ويست الذي قدرت ثروته بنحو 1.8 مليار دولار، جاءت من صفقات أزياء بيع حذاء "ييزي" الذي صممه.

وكانت كيم كارداشيان (40 عاما) قد أقامت دعوى طلاق ضد زوجها بسبب وجود خلافات بينهما لا يمكن حلها- بحسب قولها.