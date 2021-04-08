شكرا لقرائتكم خبر عن هنرى كافيل يقع فى الحب من جديد ويتجول مع صديقته بشوارع لندن... صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى هنرى كافيل، يخوض علاقة عاطفية جديدة، وهو ما كشفت عنه عدسات المصورين في أحدث ظهور له بشوارع مدينة لندن، مع صديقته الجديدة وهما يمسكان أيديهما أثناء نزهة بصحبة كلب .

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن النجم العالمي صاحب الـ 37 عاماً، شوهد لأول مرة مع صديقته الشقراء التي ارتدت كمامتها الطبية لتخفى ملامحها أمام الكاميرات، وملابس باللون الأسود بالكامل وحذاء باللون الأبيض من ماركة nike.



هنرى كافيل وصديقته فى ظهور جديد



هنري كافيل مع صديقته

بينما ظهر نجم شخصية superman الشهيرة في شوارع مدينة لندن وهو يرتدي سترته شتوية باللون البني، وبنطلون جينز باللون الأزرق، وقناع طبى باللون الأزرق، وهو يمسك بيد صديقته وباليد الأخرى كلبة.

وسبق وأرتبط كافيل بالنجمة العالمية لوسي كورك في عام 2017، وسرعان ما انفصلا بعدها بعام واحد، كما ارتبط بالنجمة كالي كوكو نجمة The Big Bang Theory 2013.



كافيل وصديقته فى احدث ظهور لهما



كافيل يصطحب كلبه فى نزهه مع صديقته

وعلى جانب آخر، أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل The Witcher، الذى يقوم ببطولته هنرى كافيل، عن انتهاء تصوير الموسم الثاني من السلسلة الشهيرة والتي حصلت على نجاح كبير من الموسم الأول الذى عرض العام الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر تويتر، منذ أيام، صورة لنجم المسلسل هنري كافيل، وسط الثلوج، وهو يعلن انتهاء تصوير الموسم الثاني بالرغم من الصعوبات التي عاشها صناع المسلسل بسبب فيروس كورونا.