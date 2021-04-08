شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء الخامس من The Crown يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق مسلسل The Crown لبدء تصوير الجزء الخامس والمرتقب بشدة من قبل الجمهور في يوليو، ووفقًا لـ Variety ، بدأ الطاقم بالفعل في العودة إلى Elstree Studios قبل وصول طاقم الممثلين الجدد لتصوير مشاهد الدراما الملكية التي حصلت علي الكثير من الجوائز.

وتنضم للجزء الجديد كل من إليزابيث ديبيكي لتقديم دور الأميرة ديانا في مرحلة ما بعد الانفصال عن الأمير تشارلز الذي سيلعب دور دومينيك ويست، فيما تلعب إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيث، وليزلي مانفيل تقدم شخصية الأميرة مارجريت.

بدأت أحداث مسلسل The Crown، مع تولي الملكة إليزابيث العرش بعد وفاة والدها المفاجيء وهي في سن صغيرة، وامتدت الأحداث منذ أواخر الأربعينيات، حتى وصلت الأحداث في الجزء الرابع إلى فترة الستينات والسبعينات مع عرض لأبرز الأحداث والتغيرات التاريخية التي شهدها العالم في ظل حكم الملكة.

سيتعمق الجزء الخامس في مرحلة أوائل التسعينات، وهي فترة مضطربة للغاية في تاريخ العائلة الملكية، ومن المقرر أن تنتهي أحداث المسلسل مع عرض الجزء السادس الذي تقف أحداثه عند أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

توقع الكثيرون أن يسرد The Crown، كواليس زواج الأمير هاري من ميجان ماركل، وتفاصيل حياتهما داخل القصر الملكي، لكن صناع العمل أكدوا على انتهاء أحداثه قبل هذه المرحلة.