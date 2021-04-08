شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف مسلسل "الاختيار 2" يعلن الأنتهاء من التصوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المؤلف هاني سرحان عن الانتهاء من تصوير مسلسل "الاختيار 2"، بطولة النجمين كريم عبد العزيز و أحمد مكي، وشارك عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مجموعة صور من كواليس أخر يوم تصوير تجمعه مع أبطال وفريق العمل، وعلق عليها قائلا :" آخر يوم تصوير في الاختيار 2: رجال الظل".



تدوينة هاني سرحان

وكشفت شبكة قنوات ON فى وقت سابق عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر إذاعته أول أيام الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.



كريم عبد العزيز واحمد مكي وهاني سرحان



هاني سرحان

وحقق برومو المسلسل نسب مشاهدة عالية فى ساعات قليلة من طرحه، وتضمنت مشاهد التشويق والإثارة، وظهور أبطاله النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى بشكل ولوك مختلف، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، فيما تناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.