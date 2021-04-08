شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاستعداد لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93 فى 25 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع في وسط المدينة من أجل حفل الأوسكار الثالث والتسعين، والتي ستقام يوم الأحد 25 أبريل في يونيون ستيشن لوس أنجلوس ومسرح دولبي في هوليوود .

وسيتم إغلاق الشوارع المؤيدة موقع إقامة الحفل صباح الأحد 25 وستظل مغلقًة حتى الساعة 4 صباحًا يوم الاثنين 26أبريل

وأيام قلية تفصلنا عن حفل توزيع جوائز السينما الأهم، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ93، وأصبح معروفا وبشكل كبير أن فيلم "Nomadland" المرشح الأوفر حظنا للوصول لجائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرجة فبعدما منحت جوائز Producers Guild of America فيلم "Nomadland" الجائزة الأولى ، وهي واحدة من المؤشرات الرئيسية للفوز بجوائز الأوسكار ، ولا سيما فئة أفضل صورة، أصبحت كل المؤشرات بفوز "Nomadland" شبه مؤكدة.

اقتنص الفيلم لقب الحصان الأسود في موسم جوائز 2020 -2021، وذلك بعد فوزة بالجوائز التالية Women's Image Network Awards و Women Film Critics Circle Awards، و أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة وافصل تصوير وأفضل سيناريو من Washington DC Area Film Critics Association Awards، أفضل مخرجة من Virginia Film Festival، أفضل فيلم من Venice Film Festival، أفضل فيلم ومخرجة وممثلة من Vancouver Film Critics Circle، أفضل ممثلة وأفضل تصوير من Utah Film Critics Association Awards، أفضل فيلم من USC Scripter Award، وجائزة اختيار الجمهور من Toronto International Film Festival، و أفضل فيلم وممثلة وسيناريو ومخرجة من Toronto Film Critics Association Awards، وأفضل سيناريو ومخرجة وفيلم من Sunset Film Circle Awards ، و أكثر من 150 جائزة أخري من بينهم جولدن جلوب أفضل فيلم وأفضل مخرجة.