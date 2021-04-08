شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج بيتر ميمى والمؤلف هانى سرحان، انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل "الاختيار 2" المنتظر عرضه حصرياً على قناة ON في شهر رمضان المقبل، حيث كتب بيتر عبر استورى حسابه بموقع "انستجرام":"فركش الاختيار 2.. الحمد لله"، بينما نشر سرحان صوراً من آخر يوم تصوير العمل وعلق: "آخر يوم تصوير الاختيار 2- رجال الظل".



بيتر ميمى

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



هانى سرحان

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

ويتناول "الاختيار" بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020