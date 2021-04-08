شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض" معلقًا: "لبس شتوى فى عز الحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم هانى سلامة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنستجرام صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل 2021، وعلق على الصورة قائلا " لما تضطر تلبس شتوى في عز الصيف، من كواليس مسلسل بين السما والأرض".

هاني سلامة



هاني سلامة

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.