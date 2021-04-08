شكرا لقرائتكم خبر عن "يا تري هنعمل إيه فى رمضان".. جديد ياسمين عبد العزيز مع عمر كمال .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن تعاون فني جديد يجمعها مع مطرب المهرجانات عمر كمال، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو يجمعهما خلال غنائهما أغنيته "إنتي معلمة"، كما أعاد عمر كمال نشر الفيديو مصحوبة بتعليق :" يا ترى أنا وياسمين عبد العزيز هنعمل ايه ف رمضان"، ليثيرا تساؤلات الجمهور عن ما يجمعهما، ويرجح الكثير من التعليقات عن قيامه بغناء تتر مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير".



ياسمين عبد العزيز



عمر كمال

وشهدت الأيام الماضية بدء عمليات الدعاية الخاصة بالمسلسل، بطرح البوستر الرسمي للعمل والذى تصدره بطلا العمل وهما ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، إضافة إلى طرح بوستر لكل واحد بمفرده، ولاقت البوسترات قبولاً لدى الجمهور الذى يترقب عرض العمل، كما كشفت ياسمين عن اسم شخصيتها في الأحداث إذا تجسد شخصية "غزل" ونفس الأمر بالنسبة للعوضى الذى يجسد دور سيف الخديوى.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، محمد عبد العظيم، محمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.