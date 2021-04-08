شكرا لقرائتكم خبر عن محطات في حياة منذر رياحنة بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس، الفنان الأردنى منذر رياحنة بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 8 إبريل، اتجه للتمثيل خلال فترة دراسته في جامعة اليرموك، حيث كان يدرس اﻹخراج المسرحي والتلفزيوني، ويقوم بتقديم بعض العروض على مسرح الجامعة مع زملائه.



منذر رياحنة

كانت البداية بمشاركته في بطولة مسرحية الفلانتين على مسرح جامعة اليرموك وهو العرض الذي لاقى إعجاب معظم زملائه وأساتذته بالجامعة الذين أشادوا بموهبته أول أعماله الفنية كان فيلماً قصيراً بعنوان لا شيء مهم، وهو الفيلم الذي قدمه كمشروع لتخرجه في الجامعة وحقق نجاحاً في وسط زملائه اشتهر بعد تقديمه لدور أبو مسلم الخراساني في المسلسل التاريخي أبو جعفر المنصور

منذر

وبعدها بدأ مشواره الفني الذي قدم خلاله مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات منها الطريق الوعر، ومدرسة الأستاذ بهجت، ابو جعفر المنصور، ومخاوي الذيب، وأنا القدس، والمرقاب وأبناء الرشيد الأمين والمأمون.

وبدأ منذر رياحنة رحلته الفنية في مصر بعد أن اختارته المخرجة ساندرا نشأت للمشاركة بدور في فيلم "المصلحة" ثم قدم دور الصعيدى بحرفية في مسلسل "خطوط حمراء"، وانطلق في الدراما المصرية وشارك في العقرب، وأنا عشقت، والحرباية، و السيدة الأولى.