أنباء عن زواج أصالة من برلماني.. وشقيقها: "أرفض التعليق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بزواج الفنانة السورية أصالة نصري من نائب برلماني منذ عدة أسابيع.

ولم تعلق أصالة حتى الآن، فيما تواصل الخليج 365 مع مدير أعمالها وشقيقها أنس نصري، الذي رفض التعليق على الأمر.

وكان آخر ظهور للفنانة السورية بصحبة عدد من نجوم الفن في حفل افتتاح كافيه نجل الفنان هاني شاكر، أبرزهم سميرة سعيد، الإعلامية بوسي شلبي، هاني شاكر، إلهام شاهين، هاني رمزي.

يذكر أن أصالة قدمت اعتذارا للفنانة أنغام، بعد عامين من القطيعة بينهما بسبب زواج الأخيرة من زوج ابنة شقيقة طارق العريان- زوج أصالة السابق- لترد أنغام بقبولها الاعتذار.