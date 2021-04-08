كريم أبو زيد يرزق بمولوده الأول "مراد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رزق الفنان كريم أبو زيد بمولوده الأول، اليوم الخميس، وأطلق عليه اسم "مراد"

وعلق "كريم" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله رزقت بمولودي الأول مراد باشا كريم أبو زيد، ألف حمد وشكر ليك يارب".

يذكر أن كريم أبو زيد يقدم برنامج "الكافيه" عبر قناة الشمس، وهو برنامج فني إجتماعي، يتطرق لعدد من القضايا من خلال استضافة نجوم الفن والمشاهير.

وكان آخر أعمال الفنان كريم أبو زيد مسلسل "ابن أصول" الذي عرض منذ عامين وحقق نجاحا، وهو من بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، رانيا منصور.