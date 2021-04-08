نهيان بن مبارك يؤكد حرص الإمارات على العمل بكل عزم للحفاظ على تراث الأمة

محمد الفلاح - الخميس 8 أبريل 2021

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حرص دولة الإمارات على العمل بكل عزم وتصميم، مع جميع الأشقاء، للحفاظ على تراث الأمة، وفقا للبيان.



وقال: «التراث هو ما يضع أمامنا، وأمام الأجيال القادمة، تاريخ أمتنا، وأصالة مسيرتها، ومراحل النهضة التي مرت بها، بما يبرز بجلاء، ما يشتمل عليه تراثنا الخالد من حضارة وقيم وإسهامات إنسانية مرموقة». جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بعد تدشين معاليه الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية»، وهي المبادرة الجديدة لأناسي للإعلام، وذلك صباح أمس في مركز أبوظبي للشباب، بحضور معالي زكي أنور نسيبه المستشار الثقافي لرئيس الدولة، والشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وحياة القرمازي مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

خلال الحفل الذي بث مباشرة عبر قناة اليوتيوب قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: «يجسد تدشين «بوابة النقوش العربية» الحرص القوي، في بلادنا العربية، على تأكيد مكانة الثقافة والتراث، في مسيرة الأمة، والحرص كذلك، على تنمية العلاقات الثقافية، بيننا جميعاً، وهي علاقات تقوم على الأخوة الصادقة، والسعي المخلص، لإبراز التاريخ العريق، للمنطقة العربية، وتعميق الاهتمام بتراثها الأصيل، ومكانتها ودورها، في مسيرة البشرية، عبر الأزمنة والعصور».

وأوضح : «ونحن نحتفي بانطلاقة هذا الموقع الإلكتروني، من أرض الإمارات، والذي سيكون إضافة مهمة، تربط الإنسان العربي، بتاريخه وتراثه، أتذكر توجيهات مؤسس الدولة المغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو الذي كان يقول لنا دائماً، «إن عدم الاهتمام بالتاريخ، يؤدي إلى عدم الاهتمام بالمستقبل، وأن المستقبل الناجح، إنما يعتمد على ارتباطنا الخلّاق، بالجذور الأصيلة والممتدة، للوطن والأمة»».