أول رد من شريف عرفة حول إخراج فيلم "أحمس" لمحمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد المخرج المصري شريف عرفة على أنباء تلقيه عرضا من الفنان محمد رمضان، لتولي إخراج فيلم من بطولته عن الملك "أحمس".

وقال المخرج، عمرو سلامة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "شريف عرفة طالبه بنشر تكذيب حول ما يدور بشأن إخراج فيلم "أحمس"، نافيا كل ما تردد في هذا الأمر برمته.

وكان موقع "في الفن" المصري، نقل عن مصادر لم يسمها، أن الفنان محمد رمضان عرض على المخرج الكبير شريف عرفة، أن يتولى إخراج الفيلم. واعتبر الموقع أن "عرض محمد رمضان يأتي كأول خطوة جدية لبدء تحضيرات الفيلم"، لافتا إلى أن المخرج شريف عرفة أبدى موافقته المبدئية على الأمر.



يأتي ذلك بعد قرار المنتج تامر مرسي، إيقاف تصوير مسلسل "الملك"، الذي كان مقررا عرضه ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، بعد سيل من الانتقادات التي نالت البرومو الرسمي للعمل كونه يتناول قصة "الملك أحمس"، عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.