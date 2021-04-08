نجوى فؤاد تكشف عدد مرات زواجها: "ياريتهم كانوا 20"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الراقصة الاستعراضية المصرية، نجوى فؤاد، العدد الحقيقي لمرات زواجها ردا على شائعات زواجها 10 مرات.

وقالت نجوى فؤاد (82 سنة) إنها تزوجت في حياتها 6 مرات وليس 10 كما يروج البعض، وتابعت: "فين الوقت ياريت كان في وقت كانوا يبقوا 20".

ورقصت نجوى أمام شخصيات سياسية كبيرة حول العالم، منهم الرئيس الأمريكي جيمى كارتر وابنته وزوجته روزالين كارتر في بداية الثمانينات عقب تركه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أمام وزير الخارجية الأمريكي، هنري كيسنجر عام 1976.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه إذا "عاد بها الزمن واختارت شخصا واحدا لتكمل معه حياتها كان أحمد فؤاد حسن"، وأضافت "هو من رباني وساعدني وعلمني كل شيء وكان كل عائلتي".

وتابعت: "أقرب زوج إلى قلبي كان آخر واحد، والغلط مكنش منه بس أنا كمان كان عليّ جزء من الغلط، لأني كنت نجمة وقتها، واضطريت إلى الرقص في فرحه على صاحبتي، لأني اتحطيت تحت أمر واقع، ولكن قدمت في الفرح أحلى رقصة في حياتي كلها، رغم إن صاحبتي خطفته مني".



