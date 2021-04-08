شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق في مراحل عمرية مختلفة بمناسبة عيد ميلاده .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الخميس، النجم وليد توفيق بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 8 إبريل، والذى اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية لذلك شاهد وليد توفيق في مراحل عمرية مختلفة بمناسبة عيد ميلاده.



وليد توفيق



وليد توفيق فى شبابه



وليد توفيق فى صورة قديمة



وليد توفيق و أسرته



وليد توفيق و سمير غانم



وليد توفيق و يسرا



وليد توفيق



وليد و كاظم



وليد

هرب الفنان وليد توفيق من بيروت بصحبة أسرته إلى سوريا، بسبب الحرب الأهلية التى اندلعت فى لبنان عام 1975، وقابل فريد شوقى هناك فى دمشق أثناء تصويره أحد أفلامه، الذى بدوره طلب من صاحب الفندق الذى كان يقيم فيه وقتها منح وليد توفيق فرصة للغناء فى قاعة الحفلات، وخلال إحدى الحفلات طلب الراحل عمر خورشيد من وليد أن يحضر للقاهرة للعمل فيها ولبى الدعوة وقتها، وتقاضى أول أجر عن مشاركته بأحد الأفلام 300 جنيه.

شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي انا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد و فيلم من يطفئ النار مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان.

ومن أشهر أغانيه " أبوكي مين يا صبية، بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، واه واه، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال".