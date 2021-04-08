شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يعلن انتهاء تصوير مسلسل "بين السما والأرض".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج ماندو العدل، انتهاء تصوير مسلسل "بين السما والأرض"، للنجم هاني سلامة، ومن المقررعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وشارك العدل فيديو لطاقم العمل خلال احتفالهم بانتهاء التصوير، وعلق علي الفيديو عبرحسابه بموقع "فيس بوك" قائلا :"الحمد لله والشكر لله.. فركش مسلسل بين السما والأرض.. شكرا لكل الكرو والممثلين تعبتكوا معايا ويارب يعجب الناس إن شاء الله، رمضان 2021 إن شاء الله.. يا كريم يارب".



فريق مسلسل بين السما والارض

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

سبق وتم تقديم الرواية فى فيلم يحمل نفس الاسم، بطولة كل من: هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف، وتطرق إلى شخصيات من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.