شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلن أصالة خبر زواجها رسمياً غدا الجمعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت النجمة أصالة الوسط الفنى والإعلامى خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بسبب الأنباء التى تم تداولها حول استعداد أصالة للزواج من جديد وهى الأنباء التى رفضت أصالة التعليق عليها سواء بالنفى أو الإيجاب، إلا أن المقربين من الفنانة أصالة قالوا إن هناك احتمالات لأن ترد أصالة رسمياً على المعلومات المتداولة عبر السوشيال ميديا حول زواجها غدا الجمعة لتحسم الأمر.

أصالة

وأجرى ”الخليج 365” اتصالات بالنجمة أصالة والمقربين منها إلا أنها رفضت التعليق واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء مفضلة أن تكون حياتها الشخصية بعيدا عن الإعلام، فى حين أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه حاليا، وأن غدا الجمعة ستحسم أصالة الموقف وتعلن القصة كاملة.

أصالة

تأتى تلك الأنباء فى الوقت الذى قدمت فيه أصالة اعتذارا عبر حسابها على السوشيال ميديا للنجمة أنغام على الهجوم الذى شنته عليها من قبل بسبب زواج أنغام من رجل متزوج، حيث كتبت النجمة أصالة "بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادى عمر وعبد الرّحمن على اللى صار".

أصالة

وتابعت "لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض"، مضيفة "كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة".

أصالة

وتقبلت أنغام اعتذار صديقتها أصالة قائلة على حسابها بموقع انستجرام: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".