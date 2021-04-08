شكرا لقرائتكم خبر عن عشان الـ big million مسلسل إذاعي يجمع نيللى كريم وأسر ياسين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السينارست تامر حبيب عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل بأول مسلسل إذاعي من تأليفه بطولة النجمين نيللي كريم وأسر ياسين، ويحمل أسم " عشان الـ big million"، بعد نجاحهما الكبير رمضان الماضي، في مسلسل "100 وش".



تامر حبيب

ونشر تامر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، البوستر الرسمي للمسلسل، مصحوبا بتعليق :"أول مسلسل إذاعى من كتابتي وكان نفسي أعمل كده من زمان.. عشان الBIGMILLION.. استنونا في رمضان 2021" على إذاعة إنرجي".

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

وتشارك فى رمضان المقبل بمسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

.