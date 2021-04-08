شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يكشف عدم مشاركته فى الجزء الثالث من Creed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى سيلفستر ستالون أنه لن يظهر فى الجزء الثالث من فيلم Creed القادم، حيث أكد النجم لصحيفة The Hollywood Reporter أنه لن يشارك فى الجزء الثالث، ولن يكشف عن أى تفسير أو تفاصيل لعدم مشاركته، والفيلم من إخراج النجم مايكل بي جوردان ، ومن المقرر عرضه في 23 نوفمبر 2022.

وأعاد ستالون تمثيل دوره الأيقونى لروكى بالبوا فى الفيلمين السابقين، وفى عام 2015 ترشح النجم لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، عن الفيلم، وكان الجزء الثانى من Creed الذى تم إصداره في نوفمبر 2018 حقق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر.

ويدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV، من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.