هكذا احتفلت رزان مغربي بعيد ميلاد نجلها "رام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد نجلها "رام".

َونشرت "رزان" صورا له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سبع سنين.. أحلى سنين عمري.. صار عمرك ٧ سنين، رقم الكمال.. الله يحميك ويسعدك.. أنت فرحتنا، كل يوم وكل دقيقة.. بدعيلك يا ماما، كل التوفيق والحب والنجاح، وتكمل فرحتي فيك طول العمر يا أميري يا حلمي يا حياتي.. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وانت رام".

الفنانة رزان مغربي متزوجة من ناجي جبران، ولديها ابن يدعى "رام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان مغربي، في السينما، كان فيلم "صابر وراضي"، الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي، حيث يقع كل من رجل أعمال ومواطن بسيط، في العديد من المواقف خلال أحداث العمل، ونرى كيفية تجاوزها والتعامل معها، والفيلم ﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حسن، بطولة الفنان أحمد آدم، محسن محيي الدين، يسرا المسعودي، محمد مهران وسلوى عثمان.