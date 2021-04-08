سان جيرمان يصعق مضيفه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:16 صباحاً - تمكن مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ، من تسجيل ثنائية ليقود فريقه إلى فوز ثمين بعقر دار منافسه بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، (3-2) الأربعاء، في ميونيخ في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ليخطو خطوة نحو نصف النهائي.

وسجل مبابي (3 و68) والبرازيلي ماركينيوس (28) أهداف سان جرمان، والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ (37) وتوماس مولر (60) هدفي بايرن ميونيخ.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب بارك دي برانس في 13 أبريل الحالي.

وبعد أن فرض نفسه نجما لمباراة فريقه ضد برشلونة الإسباني في الدور ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية في مرمى ذهابا (4-1)، واصل مبابي تألقه في المسابقة القارية الأهم بتسجيله ثنائية هذه المرة ليضع فريقه على مشارف التأهل إلى نصف النهائي.

وخاض بايرن ميونيخ المباراة من دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإصابة في التواء في الركبة خلال مشاركته في صفوف منتخب بلاده في النافذة الدولية أواخر الشهر الماضي، بالإضافة إلى سيرج غنابري المصاب بجائحة كوفيد-19.

ولعب المدرب هانزي فليك بالتشكيلة التي خاضت مباراة القمة ضد لايبزيغ في الدوري الألماني وحسمت اللقاء( 1-صفر) بالاعتماد على الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ لاعب باريس سان جرمان السابق في مركز قلب الهجوم يسانده على الاطراف كل من الفرنسي كينغسلي كومان ولوروا سانيه.

أما في صفوف باريس سان جرمان، فارتأى مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إشراك الألماني يوليان دراكسلر أساسيا على الجهة اليسرى والبرازيلي نيمار وراء المهاجم الأساسي مبابي.

وحقق سان جرمان بداية مثالية عندما تلقى مبابي كرة أمامية من الأرجنتيني أنخل دي ماريا فكسر مصيدة التسلل وأطلق كرة فشل حارس بايرن مانويل نوير في التقاطها فمرت بين ساقيه وتهادت داخل الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط.

ورد الفريق البافاري عن طريق رأسية لتشوبو موتينغ ارتدت من العارضة (6).

ونجح سان جرمان في إضافة الهدف الثاني عندما مرر البرازيلي نيمار كرة متقنة داخل المنطقة فكسر مواطنه وقائد سان جرمان ماركينيوس مصيدة التسلل لينفرد بنوير ويسدد على يساره (28).

لم ينل الهدف الثاني من عزيمة بايرن ميونيخ فرد عن طريق تشوبو موتينغ الذي استغل تمريرة متقنة من الفرنسي بنجامان بافار ليسددها برأسه داخل الشباك (37).

وواصل بايرن ميونيخ ضغطه وبعد محاولات عدة نجح في إدراك التعادل عندما رفع يوزوا كيميتش كرة متقنة داخل المنطقة فانسل مولر في غفلة من دفاع سان جرمان بأكمله ليسدد كرة رأسية خادعة داخل الشباك مدركا التعادل (60).

وظن الجميع بأن بايرن ميونيخ سيخرج فائزا لا سيما وسط سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، بيد أن مبابي استغل هجمة مرتدة سريعة ليسدد كرة ماكرة خدعت الحارس نوير واستقرت في شباكه معلنة هدف الفوز (68).

ورمى بايرن ميونيخ بكل ثقله لإدراك التعادل وسنحت له أكثر من فرصة لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلالها.