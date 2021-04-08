“احنا بتوع الأوزوريس”.. أكرم حسني يعود إلى الإذاعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان المصري أكرم حسني عن عودته للإذاعة، بعد غياب نحو 6 سنوات،عن طريق مسلسل جديد يحمل عنوان “إحنا بتوع الأوزيريس”، حيث سيعرض على محطة “نجوم إف إم” في السباق الرمضاني المقبل. ونشر حسني تغريدة عبر صفحته الشخصية في “تويتر” جاء فيها: “‏مبسوط ومتحمس للرجوع للراديو تاني، بس المرة دي كممثل.. استنوني مع النجمة أيتن عامر في ‎رمضان على نجوم إف إم”.

العمل سيكون من 30 حلقة وسيعرض قبل الإفطار مباشرة وهو مسلسل كوميدي لا يتعدى الـ15 دقيقة في عرضه يومياً، وتم اقتباس اسمه من الفيلم الشهير “إحنا بتوع الأتوبيس” من بطولة الفنان عادل إمام والراحل عبد المنعم مدبولي.

أكرم حسني ممثل مصري، بدأ عمله الإعلامي في عام 2004، كمذيع في إذاعة “نجوم إف إم” مقدماً برنامج أسبوعي تحت اسم “ستة فاصلة مية”.

واتجه بعد ذلك لتقديم البرامج وشارك في مسلسلات، أهمها شخصية “أبو حفيظة” التي ابتكرها في برنامجه الكوميدي “نشرة أخبار الخامسة والعشرون” وقد نجح في تقديم هذه الشخصية بشكل كبير وفي عام 2015 قدم برنامج “ما وراء التردد” ليغيب بعدها تماما عن الإذاعة.