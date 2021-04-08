عمرو كمال يغني لـ ياسمين عبد العزيز.. ورد فعلها يحصد الإعجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو تظهر فيه مع فنان المهرجانات الشعبية في مصر عمرو كمال الذي أهداها أغنية “أنتي معلمة”. ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور لخفة دم ياسمين إذ ظهرت وهي تؤدي حركات مضحكة في وجهها، متفاعلة مع غناء عمرو كمال الجالس أمامها. وأعاد عمرو كمال نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، وعلق قائلاً:”يا ترى أنا وياسمين هنعمل إيه في رمضان”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، وقال متابعون: “شكلكم هتعملوا تتر المسلسل سوى، ياسمين بضحكني فعلاً، أكيد حجة شعبي، ممكن أغنية بمسلسل اللي مالوش كبير، حركة حواجب ياسمين تجنن”.

ومسلسل “اللي ملوش كبير” من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي وخالد الصاوي والذي يقوم بدور رجل أعمال كبير، وصاحب سلطة ونفوذ.

كما تدور أحداث المسلسل حول زواج ياسمين عبد العزيز من رجل مسن، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد كشفت عن شخصيتها في مسلسلها الجديد “اللي مالوش كبير”، حيث نشرت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على “انستغرام”، قائلة: “غزل اللي مالوش كبير”، لتحصد الصورة إعجاب المئات من متابعيها متغزلين في إطلالتها وخفة ظلها.